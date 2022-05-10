運安會今日上午發布「0402台鐵第408次車清水隧道重大鐵道事故」最終調查報告，「結論」的部分指出站票是坐票罹難的7倍，建議台鐵應該重新檢討傾斜式列車的站票政策。

運安會指出，本次事故罹難乘客站票死亡率約坐票死亡率7倍，台鐵太魯閣號與普悠瑪號等傾斜式列車每班次限量120張站票的政策，未充分考量碰撞或出軌事故相關安全績效指標水準，與風險管控措施的健全與有效性。

運安會指出，本事故位於車間站票罹難10人，占站票罹難者確認位置者的71.42％，占所有罹難者的20.4％，顯示車間站票罹難者比例偏高；交通部部頒與台鐵列車車輛相關技術標準規範未定義車廂結構撞擊緩衝區，且台鐵局未有效限制或警告乘客勿長期停留於屬結構撞擊緩衝區的車廂通道與玄關處。

第8至第5車車廂損害嚴重，造成82.1％的傷亡人員。第8車與7、8車間區域罹難者計27人，占所有罹難者的55.1％；全車站票死亡率24.6％，明顯高於座票死亡率3.49％。