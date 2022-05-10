統一超(2912)7-ELEVEN端午預購首波在團購美食、零嘴小吃帶動下，業績已較去年成長超過10%，隨著端午節將至，統一超主打「盡情FUN粽，醬美味」，推出多款受民眾青睞的傳統粽組搭配各式吃粽必備的特色沾醬，希望挹注5月營收。

端午節將至，疫情帶動宅食及自煮商機湧現，7-ELEVEN端午預購首波在團購美食、零嘴小吃帶動下，業績已較去年成長超過10%，據內部銷售觀察，可長期保存的冷凍調理食品，滿足快速備餐需求、退冰後簡單覆熱即可食用，成為民眾疫情期間重點儲備餐食，也帶動門市冷凍相關類別業績較疫情升溫前成長2成以上。

隨著端午預購進入最後倒數，看準民眾偏愛傳統粽口味，7-ELEVEN今年主打「盡情FUN粽，醬美味」，攜手星級飯店、米其林餐盤推薦、地方排隊名店推出近20款粽組，並搭配各式吃粽必備的特色沾醬；且看準居家自煮、宅食商機，7-ELEVEN即日起擴充冷凍商品結構，以「個人化餐點」、「小家庭規格配菜」、「療癒系甜點」三大策略滿足多元客群需求，同時引進多款知名人氣店家冷凍小點，讓消費者宅家期間就近備貨、隨時打開冰箱就能品嚐小確幸。

統一超今年第1季合併營收為676.67億元，年成長4.02%，營業毛利為228.99億元，年成長3.24%，合併毛利率為33.84%，年減0.26個百分點，合併稅前盈餘32.51億元，較去年同期減少4.44%，主要是因第1季認列家樂福倉儲火災損失，但保險理賠金額尚未核定，排除後合併稅前淨利與去年同期約當，稅後盈餘為21.7億元，年減19.9%，每股盈餘為2.09元。