宋姓業者販賣知名車廠鑰匙圈。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

各汽車品牌因重視駕駛人行車安全，駕駛若未繫安全帶則會有警示音響起，提醒駕駛繫上安全帶。員警進行網路巡邏時，發現一名業者在購物網站刊登、販售知名車廠商標「汽車安全帶消音扣」的商品，稱該消音扣只要插進安全帶母扣，即可騙過繫上安全帶警示音系統，讓駕駛深陷行車危險中，遂展開調查偵辦。

高雄保二刑大偵三隊員警發現購物網站販賣汽車消音扣，經查證原廠並無生產安全帶消音扣商品，確認為仿冒商品後，於今年1月11日持臺灣橋頭地方法院核發搜索票，派員至宋姓業者位於高雄市路竹區住所執行搜索，當場查扣仿冒BMW、BENZ、FORD及MINI等知名車廠品牌「汽車安全帶消音扣」、鑰匙圈等汽車配件548件，初估侵權市值達新臺幣50萬元。

據了解，宋姓業者為牟取不法利益，以新臺幣130元價格向大陸淘寶網站商家購入「汽車安全帶消音扣」商品，然後再以新臺幣200元價格上網刊登出售，嚴重影響駕駛人安全。所幸即時查獲，僅有少數「汽車安全帶消音扣」流入市面，全案依涉嫌違反商標法偵辦中。

警方提醒民眾，許多駕駛因貪圖方便使用消音扣來解除警示音，一旦發生交通事故，少了安全帶的保護，容易增加駕駛人傷亡風險。