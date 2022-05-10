澎湃新聞10日報導，上海地鐵營運方接到上級通知，自10日下午13時起，至另有通知時止，上海地鐵6號線和16號線全線停止運營服務。至此，上海軌道交通全網路所有線路車站均停止營運，提請乘客注意。據悉，這是上海地鐵建成以來首次全網停運。此外，疫情緊張的北京，10日封閉了地鐵15號線國展、後沙峪、南法信、石門、順義站，使北京地鐵已有13條線路70餘站封閉。

此前，上海地鐵官方微博@上海地鐵shmetro於9日發布消息稱：為配合疫情防控，自9日8時45分起至另有通知時止，暫停上海軌道交通16號線惠南站、惠南東站車站運營服務。10日下午13時起則是上海地鐵6號線和16號線全線停止運營服務。

據北京地鐵消息，根據疫情防控需要，北京地鐵部分車站採取運營調整措施，自2022年5月1日9時起至另有通知時止，1號線八通線及7號線環球度假區站採取封閉措施，列車通過不停車並停止換乘。自2022年5月4日首班車起至另有通知時止，13條地鐵線路60餘座車站採取封閉措施，涉及換乘站可實現站內換乘。自2022年5月7日首班車起至另有通知時止，房山線蘇莊站採取封閉措施，列車通過不停車。自2022年5月10日首班車起至另有通知時止，15號線國展、後沙峪、南法信、石門、順義站採取封閉措施，各次列車在上述車站通過不停車。