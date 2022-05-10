通膨風險揮之不去，前一晚美股暴跌拖累港股三大指數10日節後開盤持續重挫，恒生指數午盤收跌2.83％失守20,000點，創逾一個半月低點；恒生科技指數挫4.7％，跌破4,000點；國企指數跌3.29％報6,585點。南下資金半日淨流入54.25億港元，大盤成交額843億港元。

盤面上，大型科技股跌幅居前，京東、百度跌逾9％、嗶哩嗶哩跌近7％、阿里巴巴、美團跌逾5％、騰訊跌逾3.5％。多家車企4月產銷量腰斬，汽車股大跌；市場擔憂停滯性通膨風險，石油、煤炭、黃金等大宗商品全線走低，中石油跌5％，紫金礦業跌9.11％；內房股和物業管理股雙雙下挫，碧桂園跌12％；廣電總局禁未成年人參與直播打賞，港股直播概念股集體下跌；半導體板塊多數下挫，華虹半導體大跌13％；教育股、博彩股、航運股等股集體下跌。

另一方面，港股部分醫藥股走高，騰盛博藥-B漲超7.5％，中國中藥漲3.7％；富士康概念股、電力股走強。