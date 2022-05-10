即日起至12月30日止，墾丁福華麗香苑推出「銀髮族用餐專案」，只要年滿70歲，憑身分證件到墾丁福華麗香苑享用晚餐，即可享七折用餐優惠。墾丁福華渡假飯店「麗香苑」，以提供無國界美食佳餚為主，主廚以其精湛的手藝，運用蒸、煮、燒、碳烤等料理方式，將饒富地方特色的新鮮農漁產食材，烹調成最具風味的美饌。麗香苑也會依著四季與節氣的變化，推出豐富多樣的佳餚，讓饕客們享受一場視覺與味覺兼具的饗宴。

為貼近疫後民眾用餐習慣，墾丁福華麗香苑推出晚餐套餐，規劃一系列精緻排餐，有甜椒鮭魚排、經典牛排、香料蘑菇雞排等滿足饕客的味蕾，套餐供餐方式也不忘提供自助吧的享受，每份套餐皆會附上凱撒沙拉、精緻糕點、南瓜濃湯及新鮮水果等，豐富菜色佳餚。除了晚餐套餐外，飯店為滿足每一位顧客的需求，依然保有麗香苑晚餐自助吧；晚餐自助吧與晚餐套餐分別在不同日提供，當日晚餐供餐方式可洽飯店餐廳確認，饕客可依用餐偏好來安排用餐行程，兩種方式，餐點佳餚相同美味豐盛。

即將踏入夏季，恆春半島目前還是如春的好天氣，不妨趁夏日旺季前帶家中長輩來國境之南踏踏青，避開人潮，輕鬆品嘗美食也可讓長者開心享受專屬的用餐優惠。麗香苑「銀髮族」專屬優惠，年滿70歲憑證件即可享用餐七折優惠（需另加一成服務費），活動至12月30日止，不分平假日，即日起到年底都可以帶家中長者前來享用美食佳餚。