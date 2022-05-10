全球數位旅遊平台Booking.com 宣布，在「Genius 常客獎勵計畫」加入更高級別的第 3 級，為包括台灣在內的全球旅客提供全新等級的獎勵，只要旅人越常使用 Booking.com 訂房，就能獲得越多好康。

Booking.com 近期調查顯示，超過三成（34%）的台灣旅人認為價格是規劃行程時優先考量的因素之一。Booking.com 將Genius 會員方案增加至第 3 級，便是為了讓每個人都能輕鬆體驗世界。

「Booking.com 常客獎勵計畫」期望讓旅客的每趟旅程都能獲得更好的體驗，這項計畫完全免費，輕輕鬆姚舜／台北報導

（Booking.com的Genius2級與3 級會員除了可在參與方案的住宿享有免費早餐及免費房型升級外，3級會員還可在發生意外狀況時享有優先客服支援。圖／Booking.com提供）

全球數位旅遊平台Booking.com宣布，在「Genius常客獎勵計畫」加入更高級別的第3 級，為包括台灣在內的全球旅客提供全新等級的獎勵，只要旅人越常使用Booking.com訂房，就能獲得越多好康。

Booking.com近期調查顯示，超過三成（34％）的台灣旅人認為價格是規劃行程時優先考量的因素之一。Booking.com將Genius會員方案增加至第3 級，便是為了讓每個人都能輕鬆體驗世界。

「Booking.com常客獎勵計畫」期望讓旅客的每趟旅程都能獲得更好的體驗，這項計畫完全免費，輕輕鬆鬆就能參與，且會員資格終身有效。旅客只要建立帳戶，就能享有終身的Genius會員資格。隨著Genius會員的級別提升，旅人便能獲得更高的折扣與更多旅遊獎勵，而且這些好康永遠都不會失效。

超過四分之一（27％）的台灣旅人認為，折扣或現金回饋獎勵是旅程中最重要的因素之一，而Genius3級會員最高可享有八折優惠！所有Genius會員都能在全球超過39萬間參與方案的住宿享有折扣，不論是Genius2級會員的最高八五折優惠，還是Genius1級會員的最高九折優惠，旅人都可以省下一筆，並將存下來的錢用在其他旅遊體驗中。

Genius2級與3級會員除了可在參與方案的住宿享有免費早餐及免費房型升級外，最新級別的會員還可在發生意外狀況時享有優先客服支援，由客服即時提供服務，而這也滿足台灣47％的旅人，希望能獲得即時客服支援的心願。

所有級別的Genius會員都能找到適用的優惠，旅人只需要留意在Booking.com頁面上有Genius標章的旅宿。鬆就能參與，且會員資格終身有效。旅客只要建立帳戶，就能享有終身的 Genius 會員資格。隨著 Genius 會員的級別提升，旅人便能獲得更高的折扣與更多旅遊獎勵，而且這些好康永遠都不會失效。

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