台中市黃姓男子1日深夜酒後開著BMW X5休旅車，載吳姓女友返家途中，自撞路旁燈桿，吳女傷重傷重不治。女方父母為了幫女兒收屍，特意從高雄北上，在招魂時，前後擲了5次筊，才獲聖筊允杯，而肇事的黃姓駕駛也在女友的靈堂前跪下，吳女的家屬氣憤將照片發上網：「讓大家看看你長怎樣」。

台中市黃姓男子1日晚間酒後開車失控自撞路燈燈桿，車頭全毀，坐在乘客座的吳姓女友也因傷重送醫不治，他卻因酒駕心虛從醫院落跑，被警方逮回後才知女友已經因車禍喪命。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

今（10日）吳女家屬特意北上招魂，並將黃男跪在靈堂前的照片PO在臉書社團《爆料公社2社》寫下：「讓大家看看你，看看你長怎樣啊！感情再怎麼樣大可一拍兩散那些！沒必要真的喝酒也真的別開車，別拿自己與他人生命開玩笑，雖然此事本就不是這麼簡單的酒駕自撞事件！」照片中可見，家屬們難掩悲哀神情。

台中市黃姓男子1日晚間酒後開車失控自撞路燈燈桿，車頭全毀，坐在乘客座的吳姓女友也因傷重送醫不治，他卻因酒駕心虛從醫院落跑，被警方逮回後才知女友已經因車禍喪命。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

警方調查，經營水電工程行的46歲黃男，1日晚深夜10點多，飲酒後醉醺醺上路，開著BMW X5休旅車，載40歲吳姓女友，行經中科路與經貿八路口失控自撞路邊燈桿，兩人被送醫搶救，黃男疑似酒駕心虛，竟拋下女友從醫院落跑，2日凌晨3時許到案，酒測值仍舊超標。

吳女的父母及3個兒子上午趕赴殯儀館，吳父表示，知道女兒與黃男最近時常吵架，黃男還曾找女兒「一起自殺」，因此懷疑這場車禍是黃男蓄意謀劃、故意撞副駕駛那側致女兒於死地，甚至還懷疑女兒被黃男下藥，主動要求解剖。

警方表示，檢察官2日已對黃男製作完筆錄，加上不是現行犯，也沒有證據證明蓄意殺人，因此沒有收押，依過失致死、公共危險罪嫌偵辦。

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