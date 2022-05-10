本土每天仍然破萬例，但確診數字卻逐日下降，引起網友討論。一名女網友分享家人快篩陽性去採檢，卻慘遭醫院拒絕，說因為家裡已經有人確診，所以快篩可能時陰時陽，後來，在當天下午原PO的家人換了一個說法，稱自己很不舒服才得到採檢，而結果也確實是陽性確診，這樣的狀況，讓女網友大呼對政府很失望，不能做PCR這些人不就變成黑數了嗎？

一名女網友昨在Dcard上分享，5月5日家人A快篩陽性，同一天去PCR採檢確診；5月8日家人B也快篩陽性，去台北某醫院採檢的時候，醫院詢問「你有帶快篩陽性證明嗎？你有不舒服嗎？家裡有人確診嗎？」而原PO的家人立刻掏出密封好的快篩試劑說有，並表示自己有點喉嚨痛，然後家裡有人幾天前確診了。沒想到醫院竟然回說「因為家裡有人確診，可能一下陰一下陽，這樣不準，所以不能PCR」。

女網友表示，她聽到的時候滿頭問號，更荒謬的是詢問醫院何時才可以來篩檢，對方竟然回說「請你3個月內都不要來！」讓她超級傻眼，但她沒有想責怪醫護的意思，也知道台灣醫療量能緊繃，每個人都很辛苦，但她實在很好奇「是不是有什麼隱情？變成去排隊卻不能篩檢？還說3個月都不要來」。

女網友也說，除了她的家人以外，現場還有好幾個持快篩陽性的人被趕回家，說不能做PCR，這樣這些人不是就變成黑數了嗎？到底有什麼意義？從5月12日開始政策規定，3類人快篩陽性以後，經醫師線上診斷以後，就可以視為確診，不必到現場PCR了，但事情發生的當下才5月8日。

女網友透露，同一天的下午家人再度去排隊，但改了說法稱自己很不舒服，醫院才終於讓他採檢，而PCR結果也確實是陽性。自從經歷這2天後，她再也不相信每天報的確診數字，感覺至少要乘上1.5倍到2倍，也很失望政府，但也很謝謝所有辛苦的醫護人員，為了防疫大家辛苦了。