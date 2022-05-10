韓國總統尹錫悅今天宣誓就職，表示將重建一個真正由人民作主的國家，從根本解決各種國際問題，並將以與國際合作實驗科技創新的方式，推動國家快速發展，以消除兩極化與紛爭的根源。

尹錫悅在位於首爾市汝矣島的國會大樓前宣誓就職，現場邀請4萬多名國內外貴賓及一般民眾參與。他在走向講台的180公尺路程中與沿途民眾一一擊拳問候，並與20名「國民希望代表」握手，在韓劇「魷魚遊戲」飾演要角吳一男的演員吳永洙也在列。

除前任總統文在寅外，去年底獲特赦出獄的保守派前總統朴槿惠也出席就職典禮。尹錫悅先前藉訪問大邱機會，親自拜訪朴槿惠，並邀請她出席就職典禮。朴槿惠今天的座位安排在前排。

出席外賓包括新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的夫婿任德龍（Doug Emhoff）、中國國家副主席王岐山、日本外務大臣林芳正等。尹錫悅預計在就職典禮後分別與各國使節會面。

尹錫悅在就職演說中表示，當前國際面臨疫情危機、貿易秩序及國際供應鏈重組、氣候變遷、糧食與能源危機等問題，不是單一國家或少數國家合作就能解決。韓國等許多國家內部也面臨成長放緩及大規模失業、兩極化問題等社會議題，可能影響社會團結。

不過，尹錫悅指出，應該處理這些問題的民主主義當前受到反智主義的威脅，「國家之間、國家內部因群體糾紛歪曲事實，只聽取自己想聽的意見，或是利用多數的力量壓制反對聲音」，使人們對民主失去信心，也難以解決當前面對的難題。

「我帶著使命站在這個位置」，尹錫悅說：「要以自由民主主義及市場經濟為基礎，重建一個真正由人民作主的國家，在國際社會中也得盡到所有應盡的責任與角色。」

而在國民最重視的經濟問題上，尹錫悅指出，韓國社會的兩極化問題與紛爭，必須靠國家快速成長才能解決，「在快速成長的過程中，國民能找到新的機會，提高社會能動性才能從根本解決兩極化問題」，表示將與其他已實現科學技術進步及革新的國家合作。

對於朝鮮半島問題，尹錫悅表示，「暫時迴避戰爭並不等於和平」，強調為和平解決核問題，將開放對話的大門。他也說，若北韓中斷核開發，實質上轉向非核化，韓國政府將為改善北韓經濟與人民生活水準，準備各種與國際社會合作的計畫。（編輯：馮昭）1110510