北市一名趙姓男子3年前向台北市支持流浪貓絕育計畫協會領養流浪貓「花生」後，疑似虐貓攻擊牠腹部多次，使得「花生」傷重不治死亡。一審依趙男違反《動物保護法》故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，判處拘役50天，併科罰金23萬元，檢方原認量刑過輕上訴，但趙男二審時坦承犯行，並有意與協會和解，高等法院10日駁回上訴，維持原判，全案定讞。

2019年5月間，趙男向領養兩隻流浪貓「花生」及「巧克力」，同年10月間，趙男在住處以不詳方式攻擊「花生」腹部等處多次，造成「花生」多發性鈍力傷致多發器官與組織頓創出血、壞死，最後因重要器官功能喪失死亡。事後趙男通知該協會「花生」死亡，並準備將遺體火化，協會搶先一步領回遺體，並交由北市動物保護處解剖了解死因，懷疑「花生」疑遭虐死而提告。

趙男被依動保法的故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪起訴後，一審認為趙她輕蔑動物生命，且犯後否認犯行等，判處拘役50天，併科罰金23萬元。上訴二審後，趙男雖坦承犯行且有意和解，但遭協會拒絕也不願原諒趙男惡行，高院因此維持原判且不讓他緩刑。