本土疫情持續延燒，第一線醫護人力吃緊不堪負荷，醫療相關工會10日前往疾管署前陳情，並呼籲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中正視基層人員的聲音。（范揚光攝）

本土疫情延燒，確診及重症人數居高不下，防疫工作壓力遽增，各醫療工會今天齊聚疾病管制署前陳情，提出嚴守專責病房護病比、落實醫院人力備援計畫，讓確診醫護好好休息等訴求，呼籲衛福部「面對醫護、終結血汗」，但未有官員出面接收陳情，讓工會代表怒吼「陳時中出來面對醫療人員」，並將防疫不及格成績單貼在疾管署門口，希望中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中能正視基層人員聲音。

疫情延燒，近來醫院急診被擠爆，讓第一線醫護人員不堪負荷。臺北市醫師職業工會發言人陳亮甫表示，台灣醫療物美價廉，長期建立在對醫護人員的壓榨剝削上，疫情之下更是讓人喘不過氣，忍耐程度已經到了極致，「這場仗很難打！醫護人員已經用盡全力，但仍有許多在醫院外辛苦等待的民眾，尤其向長輩、小朋友和家長說聲不好意思」，語畢便率各工會代表向大眾鞠躬致歉。

不僅急診量能緊繃，隨著確診人數增加，醫院專責病房工作量也遽增。臺大醫院企業工會柴世媛護理師表示，為了符合中央要求3天內開設專責病房的指令，前置作業混亂，只求快速上線，基層反映對於院方作為的提醒皆不被重視，造成人力配置不當、視訊及防護設備不足、動線規劃不全，影響病人與醫護安全。

臺北市聯合醫院企業工會常務理事曹芸華表示，專責病房內打針、發藥、餵食、換管等工作都由護理師包辦，平均一個病人要花上1小時，過去專責病房護病比是1：5，也就是5小時才能進行一輪，每天兩輪過程長達10小時，還不包含穿脫防護裝備的時間，平均每天加班2小時才做得完，如今中央竟直接下令提高護病比至3到4倍，相當於一位護理師需照顧10到20人，「難道要我們做到死嗎？」

今年4月起，中央疫情指揮中心修正相關規定，讓本來居家隔離中的醫護可以返回工作，隨著疫情急轉直下，將「確診醫護」一併納入。臺灣醫療工會聯合會會員代表林鈺祥指出，由於政府長期漠視醫療人力不足的問題，在各大醫院未公布「人力備援計畫」之下，就將醫護人員趕鴨子上架，質疑「指揮中心口中的超前部署難道只是文字嗎？」並呼籲衛福部及地方政府應正視問題，讓確診醫護能獲得充分休息。

臺灣護理產業工會理事陳維表示，今年初臺灣靠著邊境檢疫人員的血汗延緩Omicron入侵，疫情爆發後，衛生所業務量逐日以十倍數成長，連資訊系統都被壓垮，讓同仁每月加班時數高達100小時，平均每天上班16到18個小時；系統超載也衝擊到機場檢疫業務，「最近一周幾乎每天當機一次，且都發生在白天入境高峰」，造成大批旅客排隊、徒增感染風險。

各工會團體聯合提出5項訴求，包括：1. 輕重分流勿淪口號，將醫療資源還給重症患者。2. 落實醫療降載，人力資源投入防疫工作。3. 嚴守專責病房確診照顧護病比，醫療品質不能妥協。4. 政府應嚴格審查並監督醫院落實「人力備援計畫」 5. 指揮中心應傾聽基層心聲，與醫療工會團體共商疫情下一步對策。