台灣新冠肺炎疫情嚴峻，防疫措施卻是一團亂，人民為了購買快篩試劑大排長龍，醫療量能也面臨相當吃緊的情況，台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書批陳時中「如年羹堯般霸氣霸到毫無道理」。網友對此討論頗為熱烈，有人直言「陳時中、蘇貞昌兩人很狀況外」。

游盈隆今（10日）在臉書發文「台灣兩年多防疫，成也阿中，敗也阿中嗎？」，表示與前副總統陳建仁虛心坦承政府準備不足，現任指揮官陳時中霸氣外露，且霸到毫無道理的程度，直言此時的陳時中和兩年前疫情剛起時的阿中指揮官，已判若兩人，頗有清初權臣年羹堯的樣子。

游盈隆也指出，台灣疫情爆增「根本就是一場惡夢，但也是活生生的事實，中重症和死亡人數很短時間內破千，全台藥局前買快篩試劑人龍再現，不分老少，苦難與恐懼持續擴散中。他認為蔡政府決策官員這次嚴重低估Omicron病毒爆發力，造成對人民健康與生命的傷害，以及社會與經濟生活的全面衝擊，難辭其咎。

對此許多網友也在游盈隆的貼文留言道「陳時中跟蘇貞昌是2位對疫情很狀況外的人，難怪外媒問到「新台灣防疫」有人就一直甩鍋」、「可惜如此清醒之言，一些綠營支持者聽不進去」、「整個防疫是靠人民聽話，醫護犧牲拿下的。卻一直寵著一個指揮官，任由他超越憲法，死不認錯」。