辛苦的護理人員在高風險的專責病房照護染疫病人。（台東馬偕醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

國際護師節將至，各界紛紛為台東馬偕加油打氣。（台東馬偕醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

除了原來的急重症病人的照護外，疫情日益緊繃，讓護理人員的工作壓力更加沉重，台東各界愛心人士紛紛在國際護師節前夕送上點心飲料，為護理人員加油打氣！台東馬偕護理部主任曾令君除了致謝，強調不管未來疫情如何，台東馬偕永遠與大家站在一起。

台東COVID-19病患逐日爆增，馬偕醫護人員陷入染疫風險，含病患、陪病家屬、員工共15人確診。除了原來的急重症病人的照護外，近年增加的篩檢及疫苗業務，以及大量疑似或確診新冠病患湧入，讓醫護人員分身乏術。

為慰勞辛苦醫療人員，台東大埔鐵板燒店長陳仕倫與熱心公益的統一超商店長郭俊賢夫婦送來飲料及冰品為馬偕加油打氣。寶桑警友站長簡敏峰也送上200份飲料、點心及提神食品，他說，自己家住在台東部立醫院對面，每天看到一堆病患至快篩站，而護理人員卻頂著大太陽、穿著防護衣，滿身大汗工作，讓他看著很心疼，他將發起慰問護理人員的活動，連續3天捐贈點心飲料給台東3家專責醫院，另外，台東店家麵麵聚道也相繼響應。

國際護師節是為紀念南丁格爾一生為護理奉獻，以她的生日而制定，全世界以這天來共同表彰護理工作的使命與專業。台東馬偕內部的統一超商將在護師節當日贈送上班的護師們200杯飲品；醫護人員表示，在疫情嚴峻下收到各界民眾熱心關懷，讓人倍感窩心。