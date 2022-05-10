搶端午節商機，知名灌餡蛋捲品牌「青鳥旅行」，攜手春水堂推出「春水堂珍珠奶茶蛋捲」，並同步推出端午限定禮盒「盛情端陽」，滿足大家多元的送禮需求。

全台唯一擁有嚼勁的「春水堂珍珠奶茶蛋捲」，由「青鳥旅行」獨家研發全台第一支吃得到珍珠的蛋捲，面對粉絲頻頻敲碗，今年「青鳥旅行」與人文茶飲領導品牌「春水堂」繼續攜手，以兼具趣味及質感的新包裝，加上口感及配方的調整，滿足更多吃貨粉絲們的好評與青睞。滿載期待與絕妙食感的「春水堂珍珠奶茶蛋捲」，即日起於官方全通路Ｑ彈上市。

「春水堂珍珠奶茶蛋捲」禮盒以奶茶色系為主色，搭配手繪風格的中式山水、茶藝元素及象徵幸福的青鳥，充分感受兩個品牌獨具的人文氛圍與文化韻味。打開禮盒，如同珍珠奶茶滿杯到喝光的趣味，瞬間體驗「春水堂」招牌珍珠奶茶「讓人忍不住一口喝光！」的滿足與清涼，展現別出心裁的趣味互動設計，尋找兼具美感、食感與驚喜感禮盒的粉絲可千萬別錯過。

「青鳥旅行」也再度發揮創意巧思，將珍珠奶茶的濃郁香醇與Q彈食感，灌入茶韻醇厚的蛋捲餅皮，每一口都讓人吃得到紅茶、奶香以及Q軟黑珍珠。這讓人再三回味的絕妙食感，正如「青鳥旅行」秉持的理念「展現蛋捲的100種可能」。

初夏時節，「青鳥旅行」不僅邀請粉絲們品嘗美味的創意蛋捲，針對即將到來的端午節，推出應景的「盛情端陽」綜合灌餡蛋捲端午禮盒。以端午習俗「蓄蘭沐浴」為題，延伸浴蘭的優雅形象與香氣，環繞典雅細緻的包裝設計，端午送禮不僅是傳遞一份盛情的心意，今年「青鳥旅行」推出的「盛情端陽」端午禮盒更被賦予祈願一切安好的美意。

隨著送禮時節即將到來，除了包裝別具巧思的「春水堂珍珠奶茶蛋捲」，端午限定的「盛情端陽」系列蛋捲禮盒的包裝更蘊藏著一份真心的祝福！禮盒概念源於古人於端午節以蘭草沐浴，並配戴五色線以驅邪避惡的風俗，「青鳥旅行」將此祈福寓意延伸至包裝，並以細緻的線條與燙金立體設計轉化粽葉意象，搭配莫蘭迪色系的沉靜色調，展現典雅、精緻的視覺效果，成就一份充滿祝福寓意的「盛情端陽」系列蛋捲禮盒，在端午送禮時分不僅能傳達盛情心意，也祈願一切安好、平安幸福。