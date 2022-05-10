今年40歲的西洋動感天后小甜甜布蘭妮(Britney Spears)，去年才終於擺脫爸爸的監管，拿回人生主導權，如今迎來對於重獲自由最好的見證，布蘭妮公開貼文宣布懷孕好消息，將與交往6年已訂婚的健身教練未婚夫山姆阿斯加利(Sam Asghari)迎接第一個愛的結晶。近日更在社群平台上曬出自己的全裸照，超級開放大膽的風格讓粉絲傻眼。

小甜甜布蘭妮今（10）日連續曬出好幾張照片，照片中她畫著濃妝，一絲不掛，雙手捧著雙峰避免露點，下半身沒有布料遮擋，後製了一顆小愛心遮擋私密處，身後是透明玻璃和植物，似乎是在渡假時拍攝的。她興奮表示：「這是在發現懷孕前，在墨西哥拍的照片，為什麼我在渡假的時後看起來比實際年齡小了10歲？」

隔一個小時，她又PO出相同時間不同姿勢的照片，寫下「不要低估我自己做到這件事，以及用自拍棒來完成的能力。」，順便開心跟粉絲們喊話：「我愛你們！」，狂野的行事風格讓許多粉絲傻眼，紛紛在底下留言「我的天哪布蘭妮」、「這是可以免費看的嗎？」、「應該有人要帶布蘭妮去檢查」、「身材維持得很好」、「她應該停止這個行為」、「愛妳布蘭妮，但在社交平台上傳裸照是不雅的」、「為什麼妳要一直發布這樣的照片」

許多粉絲對她這樣發布裸照的行為感到不解，同時也勸小甜甜布蘭妮應該刪除這樣的照片，避免讓自己後悔。