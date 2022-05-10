明道中學國際部游昀芳、吳岱容、王鴻霖三位同學，以自身體驗結合校內財經選修課等相關資源，發起第一屆明道中學商業模擬挑戰賽，以「明道商業，由我體現」為題，吸引國中、高中及高職和國際部同學共35隊參與。

明道中學校長汪大久表示，明道中學第一屆模擬商業挑戰賽決賽，由國三學生的團隊「綠拒人」得到最大獎，再次證明中學生也有商業提案的能力。

此外，校園生活需要全校親師生共同經營，師長們都非常支持學生提出自己想法，並將想法具體化、考慮可行性，讓學習生活圈可以愈來愈好。

參賽隊伍經過課程培訓，初稿審閱，最終發表提案，這些提案中有許多具建設性、可行性的校園生活改善構想。校方表示，未來有機會可繼續延伸落實。

明道中學第一屆商業模擬挑戰賽全校性跨部別的活動，分為報名初選、計畫審核、決賽三階段，首先針對報名提案的組別，邀請技高部商業經營老師規畫三天的相關課程研習。

包括商業提案、市場分析、行銷策略等，接下來再進階邀請朝楊科技大學李冠穎教授、亞洲大學賴政豪教授，一對一進行個案指導，最後選出7組隊伍於4月23日決賽線上發表。

學生吳岱容表示，原本首屆商賽僅希望小規模進行，沒想到大家這麼踴躍，也發現同學們不同的觀點。另名學生王鴻霖說，明道學生人數眾多，此次提案大多以解決人潮、排隊問題為主，也提出無人商店等做法。

學生游昀芳看到同學關心減少浪費的議題，其中包含二手物品交易平台、行動電源租借、輕食餐點等。

決賽發表前，因應疫情擴散之衝擊，主辦同學立即將賽事改為線上舉行，此舉反而吸引更多有興趣的同學及師長們能透過視訊遠距觀賽。王鴻霖同學表示，決賽後收到許多同學對商賽舉辦的回響與建議，也將籌畫辦下一屆商賽的說明會，公開招募各部別有興趣的同學加入主辦成員，讓大家都有機會學習挑戰。