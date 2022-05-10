國民黨立院黨團今舉行「落實居住正義，租屋減稅降負擔」，國民黨團副書記長吳怡玎表示，應推動提高租屋者租金支出扣除額，由12萬元提高至30萬元，由列舉扣除額變成特別扣除額，減輕租屋族的負擔。

國民黨團內政委員會召委鄭天財將於本周四排案審查《租賃住宅市場發展及管理條例》相關修正提案，國民黨團同時也請財政委員會召委羅明才儘速排審《所得稅法》相關提案，以利儘速落實租屋者的居住正義。

國民黨團書記長萬美玲表示，租金指數自民國99年起是穩定增加的，讓年輕人租屋負擔越來越重，租屋負擔實際狀況也比政府公布的數字更加嚴峻，實價登錄根本無法反映實際的狀況，租金上漲幅度及速度超過政府所公布的數字。修法就是希望讓租屋市場對年輕人更加友善。

黨團副書記長鄭正鈐指出，此次修法將《租賃住宅市場發展及管理條例》將租屋支出申報，由列舉扣除額改為特別扣除額，因為使用列舉扣除額可能會繳較多的錢，對年青人不利。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，台灣現在的租屋黑市對租屋者而言，權益並没有受到保障。現行租屋糾紛雖然在《租賃住宅市場發展及管理條例》有規範，但非常少人使用。以台北市為例，針對租屋糾紛的調解，民政處的統計這些年來都掛零，表示現在調解機制没有效果。相對而言，以消保機制調解較有效果。據統計以民政調解成功率只有34.2％，而消保調解成功率有85.1％。消保官會出公文書，對房東較有戒慎恐懼的效果。因此本次修法要將消保的精神納入法條之中，以保障房客權益。