台灣之星疑似出現大規模斷訊狀況，有網友在PTT論壇發文表示，下午1點20分左右，使用手機到一半，竟發現網路遭到斷訊，不少網友都回報遇到相同狀況，台北、新竹、宜蘭、台中都有網友回報網路訊號消失的問題，詳細情形仍待官方說明。

該名網友在PTT論壇上發文表示，「剛剛睡醒，旁邊傳來一陣悲鳴，同事youtube看到一半沒網路，台灣之星訊號清零，沒想到我看我手機的台灣之星也沒訊號了，有人一樣嗎？」原Po補充表示，如果台灣之星用戶還是想傳訊息，先切飛航再切回來，可以短暫連線，但一下可能又會斷了。

文章引發許多網友共鳴，來自各縣市的網友紛紛留言附和，同樣遇到斷網的狀況，基隆、台北、宜蘭、新竹、台中及嘉義等地都有災情傳出，「爛爆，十分鐘多了還沒恢復」、「原來不是只有我，新北三重也是沒訊號」、「瞬間沒網路，超傻眼」、「正好有急事要聯絡台星就掛了，怒。」

此事也讓台灣之星臉書粉絲專頁瞬間被用戶灌爆，紛紛留言，「昨天換約，今天斷網」、「斷網了，收錢倒是很準時」、「斷訊是怎樣」、「看到大家一起沒訊號我就放心了」、「優惠來了，所以訊號什麼時候來。」

對此，台灣之星小編也回覆網友留言，說明目前狀況，「不好意思造成您使用上的不方便，工務大哥目前已經火速處理當中，請您稍晚再幫忙重新開機測試看看。」