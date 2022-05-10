美國連鎖電影院公司AMC Entertainment上季營收意外強勁且虧損小於市場預期，受此激勵，周一這檔熱門「迷因股」盤後股價上漲2.56%，報12.84美元，稍早前一度上漲5%。《蝙蝠俠》（The Batman）、《奇異博士》等票房巨作上映吸引人潮湧入電影院，帶動這個全球最大連鎖戲院業者票房收入大幅成長。

受股災波及，AMC周一收跌9.01%，報12.52美元。若不計入盤後波動， 今年以來AMC股價已下跌近54%，反映在利率走升的環境中，因散戶一時興起而爆紅或立足於「本夢比」的迷因股處境艱難。

AMC是這場大流行病最大的受害者之一，但現在終於盼來了業務回暖的春天，《驚聲尖叫》（Scream）、《秘境探險》（Uncharted）、《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange and the Multiverse of Madness）等電影新作接連上映，讓戲院總是高朋滿座。

執行長Adam Aron在法說會上以《奇異博士》票房告捷為例，反駁那些懷疑電影院吸客能力的看法，他表示：「我們顧客消費的情況前所未見，AMC戲院每顧客收入正在飆升，比疫前水準還高出34%」，他並表示今年第一季的業績表現，創下兩年以來的同期新高。

AMC公布第一季營收為7.857億美元，較去年同期暴增4倍多，且優於市場預估的7.434億美元。

淨損為3.374億美元，每股虧損為65美分，較去年同期淨損5.672億美元、每股虧損1.42美元大幅縮小。

經調整後每股虧損為52美分，小於分析師預估的每股虧損63美分。