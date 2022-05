美國連鎖電影院公司AMC Entertainment上季營收意外強勁且虧損小於市場預期,受此激勵,周一這檔熱門「迷因股」盤後股價上漲2.56%,報12.84美元,稍早前一度上漲5%。《蝙蝠俠》(The Batman)、《奇異博士》等票房巨作上映吸引人潮湧入電影院,帶動這個全球最大連鎖戲院業者票房收入大幅成長。

受股災波及,AMC周一收跌9.01%,報12.52美元。若不計入盤後波動, 今年以來AMC股價已下跌近54%,反映在利率走升的環境中,因散戶一時興起而爆紅或立足於「本夢比」的迷因股處境艱難。

AMC是這場大流行病最大的受害者之一,但現在終於盼來了業務回暖的春天,《驚聲尖叫》(Scream)、《秘境探險》(Uncharted)、《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange and the Multiverse of Madness)等電影新作接連上映,讓戲院總是高朋滿座。

執行長Adam Aron在法說會上以《奇異博士》票房告捷為例,反駁那些懷疑電影院吸客能力的看法,他表示:「我們顧客消費的情況前所未見,AMC戲院每顧客收入正在飆升,比疫前水準還高出34%」,他並表示今年第一季的業績表現,創下兩年以來的同期新高。

AMC公布第一季營收為7.857億美元,較去年同期暴增4倍多,且優於市場預估的7.434億美元。

淨損為3.374億美元,每股虧損為65美分,較去年同期淨損5.672億美元、每股虧損1.42美元大幅縮小。

經調整後每股虧損為52美分,小於分析師預估的每股虧損63美分。