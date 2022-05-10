新北市立鶯歌陶瓷博物館近期推出限量報名的「春遊三鶯」活動，邀請導覽員帶領民眾走訪充滿故事的藝術家工作室、自然生態景點，感受在地文化溫度。（蔡雯如攝）

新北市三峽、鶯歌地區人文薈萃，有不少文化、自然景點。新北市立鶯歌陶瓷博物館近期推出限量報名的「春遊三鶯」活動，內含三大限量遊程、二大陶創之旅、玩藝自由行、Podcast等項目，邀請導覽員帶領民眾走訪充滿故事的藝術家工作室、自然生態景點，感受在地文化溫度。

陶博館長張啟文表示，三鶯地區為新北市積極推動的美學熱點，為了讓民眾更了解在地文化，「春遊三鶯」活動將串連陶博館、藝術家工作室、自然景點，推出「山徑美學」、「鶯式午茶」及「河岸玩陶」三大藝文行腳路線，並將在5月中旬在陶博館官方網站開放限額報名，若民眾報名超過1000元以上遊程，館方也再加贈獨家開發價值600元的精美「典藏花鳥紋野餐墊」。

陶博館表示，「山徑美學」、「鶯式午茶」及「河岸玩陶」，每人體驗價是539元及1099元，其中14、21日舉辦的山徑美學，館方邀請與山林親密互動20多年的導覽員柳樹婆婆，帶領民眾走訪鶯歌石步道，再到陶博館欣賞老陶師腳踢轆轤，並親手DIY文青風格咖啡杯。

鶯式午茶在15、29日登場，將有台灣陶藝獎的專屬導覽，可以欣賞全台入選藝術家的創意生活器皿，並到百年陶瓷工廠重建後的藝術園地「夥房工作室」參觀，感受老窯場的獨特魅力，還能親手體驗製作手捏杯，燒製後也可帶回家；河岸玩陶在22、28日登場，將一路沿著鶯歌山水步道，前往藝術家林松本工作室，由擅於手捏仿真茶具的林松本教授如何捏仿「樹皮紋」陶茶杯，體驗製陶過程。

陶博館表示，因應疫情，館方仍鼓勵民眾完成三劑疫苗注射及下載台灣社交距離APP，進而享受豐富的藝文生活，詳細活動、資料都可至陶博館官方網站http：//www.ceramics.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https：//www.facebook.com/YCMuseum查詢。