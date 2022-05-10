宜蘭縣政府為推廣藝術美學創作，邀請宜蘭高商多媒體設計科，以「我們的美術館‧我們自己裝扮」為題，讓宜蘭美術館玻璃窗呈現宜蘭山林等6大特色，今天（10日）創作成果發表，縣府盼能讓美術館成為亮眼的地標，校方也感謝縣府給予學生一展長才的舞台。

前身是舊台灣銀行宜蘭分行的宜蘭美術館，兼具歷史建築與藝文氣息的特色，縣府邀請宜蘭高商，在指導老師伍美澐的引領下，36名多媒體設計科學生，從宜蘭在地人文特色素材發想，要讓美術館呈現新風貌。

師生創作出宜蘭山林、旅遊景點、海洋文化、藝文場館、傳統技藝、宜蘭美食等6大主題作品，融合所學的光與色彩、哥德式教堂、美的形式原理等專業知識，將在地元素以電腦繪圖的方式繪製完成，再輸出成透光貼紙黏貼美術館玻璃上。

在陽光的投射下，玻璃窗的色彩灑落在美術館地磚上。縣長林姿妙說，感謝宜蘭高商賦予美術館不一樣的感覺，還能透過創作表達出宜蘭美食、觀光等元素，縣府會持續與大家一起努力，希望能讓宜蘭成為藝術、文化的城鎮。

宜蘭高商校長洪重賢說，走出校園、走進社區、走進產業界，是宜蘭高商的辦學理念，文化局的合作案提供多媒體設計科發揮的舞台，將課本知識活用，也拉近學生與美術館的距離。

洪重賢說，多媒體設計科成立9年，不只在升學上，競賽表現也屢獲佳績，如去年商業技藝競賽中，設計科學生就拿到金手獎第一名；學校會與老師、學生一起努力，盼宜商設計科能成為東台灣設計藝術教育的第一品牌。