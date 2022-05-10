「不是在做核酸檢測，就是在去做核酸的路上」成為北京、上海等地越來越多人的寫照。據東吳證券估算，截至4月30日大陸已有29個省級行政區的123個城市涉疫，其中4月宣佈實行封控城市的人口達到了1.8億、占總人口比例13％。假設未來每個月全國涉疫人口都保持在這個比例，且常態化核酸檢測要求這些城市居民每隔48小時進行1次核酸，按多人混檢、每人份8元（人民幣，下同）的價格，每月內因常態化核酸檢測所需支出約為216億元。

據《財經·大健康》不完全統計，大陸已有6個城市開始常態化核酸檢測，分別是北京、上海、杭州、瀋陽、蕪湖、大連。這些城市一般要求市民每隔一定時間便需檢測，甚至成為出行及出入公共場所的必備證明。

根據公開信息，截至5月7日，綜合統計北京市政府網公佈資訊發現，固定核酸採樣點翻倍，已達989個。但仍不足以應對北京此前的區域核酸檢測，為了應對當下疫情，北京設置了大量臨時採樣點，觀察5月3日第一輪時設置採樣點位9266個、採樣台2.2萬台，動用採樣人員4.4萬名，輔助保障人員13萬名，累計採樣1992萬人。