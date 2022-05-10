台北市木柵機廠防疫急門診10日試營運，副市長黃珊珊前往視察指出，為保住醫院量能，防疫急門診就是院外獨立醫院、戶外門診的概念，可緩解醫院壓力。

黃珊珊今在萬芳醫院副院長李明哲陪同下，前往木柵機廠防疫急門診視察，黃珊珊指出，士北科車來速只有57％是台北市民，其他是外縣市民眾，木柵接近新北市新店，相信也會很多外縣市民眾過來，但不會拒絕。

黃珊珊表示，緩解萬芳醫院壓力，在木柵機廠設立防疫急門診，變成院外門診、獨立小醫院，李明哲也說，讓民眾不要擠到醫院來，影響到醫院應該服務的病人，讓民眾在這看完門診後帶藥回家休息。

黃珊珊說，這是個區域聯防概念，也會再成立新的專責防疫旅館，讓住院病患有辦法下轉，盡可能保住醫院量能。

她還提到，由於萬芳醫院有實驗室，可承擔PCR檢測量能，李明哲也說，目前每天大概可以提供接近800位民眾，實驗室24小時運作，希望以最快、最即時的發報方式，讓民眾了解自己狀況。

黃珊珊認為，車來速比較傾向做PCR採檢為主、拿藥為輔，接下來會調整成看診、拿藥為主，PCR當然現在還在做，但將來有一天確診人數遠超過PCR數量時，要做PCR可能也不能做得很完整的時候，這裡還是一樣，門診、拿藥為主，依量能在能力範圍內做主客異動。

此外，傳出北農有人持他人陰性快篩試劑進場，黃珊珊說，每個人要誠實申報，要有相關證據證明是使用其他人的快篩劑，重點是每個人要誠實，市府不可能跑到你家看著你做快篩。