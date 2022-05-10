網路性感辣模「純欲系女孩啾啾」（吳慈敏）因甜美臉蛋、火辣身材在網路上獲得矚目，加上大膽的穿搭風格及自然不做作的性格，讓她受到大批網友的愛戴，IG吸引超過71萬人追蹤。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，昨日在工作中突然遇到地震，嚇得她趕緊PO文詢問網友是否該離開，但網友一看到她的穿搭卻忍不住歪樓。

昨（9）日下午2點23分於東部外海發生規模6.1的強震，就連雙北地區都感覺到強烈的要晃，許多人紛紛PO文詢問親友是否安好，而當時正在進行工作拍攝的辣模啾啾也感受到劇烈搖晃，趕緊拿起手機在限時動態上對著鏡子自拍詢問網友「該跑嗎？」但影片中，只見她穿著一件薄紗裝，裡面搭配粉色內衣與白色的性感丁字褲，大秀峰滿上圍與纖細腿根，讓網友們看得臉紅心跳。

另外，平常都只在IG上分享辣照的啾啾，近日也跟風開始拍攝起抖音，在前2日所公開的「試溫」影片中，啾啾身上只穿著一件膚色的蕾絲內衣，頭上戴著俏皮的髮箍，對著鏡頭大方擺出刷牙的姿勢並大秀豐滿的曲線，而影片雖只有短短的2秒鐘，卻吸引超過13萬人次觀看。

事實上，自詡「性感不煽情，可愛不矯情」的啾啾，過去也曾多次登上性感雜誌JKF的封面成為JKF女郎，在3月所舉辦的「JKF百大女郎」的票選活動中還以高票拿下冠軍寶座，可見她的高人氣。