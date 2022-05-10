嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院、部立朴子醫院和台中榮總灣橋分院4大醫院，皆已在急診室外開設防疫門診。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布201人確診，全縣目前居家隔離508人，輕症居家照護1164人，為因應醫療量能分流，避免病患塞在急診室及交叉感染，今起縣內嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院、部立朴子醫院和台中榮總灣橋分院4大醫院，皆已在急診室外開設防疫門診，提供疑似染疫症狀輕微者快速診療，快篩陽性者也能進行PCR採檢。

嘉縣今增加201人確診，年齡介於10個月至89歲，10歲以下22人，70歲以上17人，其中有症狀122人，無症狀79人，累計全縣10歲以下染疫幼童224人，70歲以上89人，目前6至11歲學童2751人接種疫苗，接種率僅15.82％，不過都沒有不良反應通報。

中央流行疫情指揮中心今召開全國疫情醫療應變會議，針對整體醫療量能及緊急後送因應作為進行討論，嘉義縣長翁章梁也特別提出，嘉縣如有緊急重症後送分流需求，請中央協助啟動緊急醫療網綠色通道機制，讓縣民無後顧之憂。

衛生局長趙紋華說，為擴大醫療應變量能，長庚、慈濟、朴子、灣橋4大醫院即日起已在急診室外開設防疫門診，門診時段集中在上午，提供疑似染疫輕症者快速診療，也提供快篩陽性者PCR採檢，並依症狀給予藥物治療。

趙紋華再次提醒，指揮中心已調整COVID-19確定病例採輕重症分流收治原則，80歲（含）以上無症狀、輕症，或懷孕36周才收治醫院，輕症符合條件者，可選擇7＋7居家照護模式，而全縣至今天輕症居家照護有1164人，民眾可善用居家照護視訊診療，如領藥困難，可由親友代領，全縣也有55家藥局提供送藥服務。

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