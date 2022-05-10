美國國務院5月5日更新網站上的美台關係現況描述成果清單，移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等用語，對此，民進黨立委林俊憲今（10日）表示，美國直接用正面表列方式定義台美關係，不留給中國擴大解釋空間。

林俊憲今（10日）透過臉書表示，美國刪除了「台灣是中國一部分」、「不支持台獨」等字眼，改以「台灣關係法、美中三公報、六項保證下的一中政策」描述，或許正是對中國吃豆腐的明確回應，直接用正面表列方式定義台美關係，不留給中國擴大解釋空間。

他提到，美國一中政策與中國一中原則的差異，內涵完全不同，但過去美國為了維持戰略模糊，對中國擅自解釋的行為睜一隻眼閉一隻眼。反過來說，美國現在不留情面的打臉，就代表模糊正在被拋棄。

至於美國是否會更進一步？林俊憲說，下一個觀察點在「美中三公報」上。如果往後對台外交敘述又少了這五個字，那就代表中國因素已不在美國的對台政策考量之內，純粹是台美自己的事。