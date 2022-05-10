民眾到東區衛生所領取快篩。（曹婷婷攝）

連阿信也在IG提醒台南長者打疫苗可領取快篩試劑。（摘自阿信IG）

台南市政府昨天（9日）宣布即日起65歲以上市民接種新冠肺炎疫苗，除可領500元禮券，還可加領2劑快篩，連「五月天」阿信也轉發呼籲「幫忙轉貼告知長者」。台南今天上午有6個衛生所開打疫苗，但未湧現人潮，龍崎、南化一上午各打40人，跟上周平日接種人次相當，各衛生所認為，可能消息剛公布，過幾天人潮才可能比較明顯。

65歲以上長者追加劑覆蓋率，台南目前是六都最低，為提高長者施打意願，特別祭出快篩獎勵。台南市長黃偉哲說，65歲以上疫苗覆蓋率很重要，但現在每天疫苗接種人數大概僅3、4000人，因此，市府團隊想出送快篩，鼓勵65歲以上老人家打疫苗的點子，希望能衝高疫苗覆蓋率。

台南市衛生局疾管科統計截至5月9日，65-74歲第3劑疫苗接種率67.8％，75歲以上53.4％，根據衛福部統計，除了台南，其他五都65到74歲長者第3劑覆蓋率達70％以上，75歲以上長者也有60％以上，台南長者疫苗打氣仍待提升。

不過，今天一早也有民眾興沖沖跑到衛生所要領快篩，以為有打就能領，結果被告知是從9日起接種才可領取，還有民眾是8日剛打完，得知差一天不能領，相當懊惱。