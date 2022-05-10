台灣金融研訓院10日公布4月台灣金融風險指數TAIFRI為98.6，指數連續第4個月攀升，達到2021年10月以來的新高。TAIFRI調研團隊指出，關鍵出在經濟情勢不明、以及股市持續重挫，尤其台灣股市4月的股價波動度項目，是4月TAIFRI裡風險上揚最明顯的分項。

TAIFRI為台灣金融研訓院金融研究所編制，透過四大主構面、11項次構面，追蹤台灣金融相關的風險變動。4月TAIFRI四大主構面中，「傳染與蔓延」風險項目在3個月飆到逾2年新高後，4月略降到104.4，相較非金融部門穩定度指標的91.8，仍然是居高不下的局面。

TAIFRI團隊分析，「傳染與蔓延」風險包含海外市場風險和國內金融市場傳染效應，4月期間美國及歐洲第1季經濟不如預期，升息及縮表影響市場流動性，美股持續重挫，而美元大幅走強，對海外獲利比重高的大型企業產生匯損等營運利空衝擊預期，中國封城效應漸波及全球經濟，國內方面疫情仍嚴峻，4月國內金融市場傳染指數連續兩個月上揚，創2021年10月以來高點。

該團隊認為，我國出口表現持續暢旺支撐經濟力道，國內金融原本體質即相當穩健，預計系統性風險在我國金融機構之間引發連鎖效應的風險，仍屬可控範圍。