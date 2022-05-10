中重症個案比例。（圖／指揮中心提供）

中重症+48！新北孕婦死因曝 年輕人車禍送醫驗出新冠陽性

今增48例中重症個案，其中有3例為中症轉重症，重症個案有12例死亡。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，重症個案中有一位20多歲女性為車禍住院，在住院期間被驗出新冠肺炎，由於個案有插呼吸器治療，因此也被列為重症個案。

指揮官陳時中表示，國內共累計44萬8323例確診、943例死亡。今年以來累計的37萬933例本土個案中，輕症共370108例，比例00.77％；中症今增34人，其中3人轉重症，比例0.19％；重症今增14例，其中有9例死亡，比例是0.04％。今年本土個案共累計90例死亡。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞說，死亡個案當中最年輕的是20多歲女性，是先前報導過的孕婦，懷孕30周確診，出現呼吸困難、呼吸窘迫，後緊急剖腹產，胎兒沒有保住，孕婦隔天去世，急性肺動脈栓塞，合併新冠感染，因此今天列入重症死亡個案。

而12例死亡中，分別是8例男性與4例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、10例具慢性病史、3例無疫苗接種。其中20多歲為日前公布的新北孕婦，因急性肺動脈栓塞、新冠肺炎感染死亡，確診日介於今(2022)年4月28日至5月8日，死亡日期介於5月6日至5月8日。

羅一鈞說，其餘5例重症的個案中，有3人的年紀比較輕（20、30、40歲），都是因為其他原因住院。其中有一位20多歲女性，因為車禍發生外傷、肺挫傷入住加護病房，個案本身打過2劑疫苗，住院期間驗出新冠病毒確診，因為住加護病房使用呼吸器，因此列為重症；30歲的個案則是有高血壓，腦內出血住到加護病房治療，打過3劑疫苗，住院期間驗出陽性確診；40多歲個案則是車禍昏迷住加護病房，本身無慢性病，也曾打過3劑疫苗，檢驗發現是陽性確診。

至於34例中症個案，年齡介於10多歲到90多歲，其中有12人沒有打過疫苗，5人只打1劑疫苗、1人接種2劑與16人接種3劑。