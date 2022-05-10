余皓然（中）帶著小賴、小禎回娘家吃美食。（TVBS提供）

TVBS《食尚玩家魚肉鄉民》邀請擁有雲南血統余皓然，分享家鄉中壢的美食地圖，她帶著主持人小禎、小賴走訪當年和王中平的約會行程，她自爆當時王中平不能談戀愛，但因為自己不紅，所以餐廳老闆都覺得她是王中平的助理，也因此2人的戀情才沒被發現。席間，小禎問余皓然都在海鮮餐廳點什麼招牌菜，余皓然打趣的說：「我老公都點蟹黃豆腐，因為喜歡吃我豆腐。」

另外，余皓然也帶著觀眾回娘家，前往她長大的忠貞新村，在忠貞新村吃著雲南米干時，余皓然透露自己的外公和舅舅是泰北孤軍，在戰爭中犧牲後，外婆就帶著六個小孩跟著軍隊，從雲南一路落腳在桃園的忠貞新村。她接著分享：「外婆很偉大，在這拉拔了我們這些子子孫孫長大，現在要一個男生帶6個小孩去便利商店都沒辦法了。」主持人小賴則有感而發：「吃碗米干這麼有故事性，上了堂歷史課。」

余皓然不藏私的分享家鄉美食，她表示自己很開心也很有成就感，因為這趟吃的店家小禎與小賴都沒吃過，小賴則滿足地說：「這次除了吃美食還體驗了皓然姐的戀愛過程，謝謝姐推薦。」《食尚玩家》電視版每周一至周五晚間10點TVBS 42歡樂台、MOD TVBS精采台播出。