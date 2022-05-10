跟騷法懶人包。（警方提供）

跟騷法懶人包。（警方提供）

跟騷法懶人包。（警方提供）

跟騷法懶人包。（警方提供）

跟騷法懶人包。（警方提供）

跟騷法懶人包。（警方提供）

跟蹤騷擾防制法將於6月1日上路，警政署日前推出「跟騷法懶人包」發送全國各警察機關，宣導民眾遇到跟騷案件要勇於出面報案，絕對不要隱忍，對於實施跟騷的行為人，也將受到法律制裁。

新北市汐止區昨（9）日發生劉姓男子因為愛慕髮型師趙姓女子已久，趁早上對方上班時尾隨趙女，趙女發現後大呼救命，一旁的路人見狀上前幫忙壓制，反遭劉男持剪刀劃傷；警方迅速趕抵，將犯嫌壓制逮捕，最後依恐嚇罪送辦。

新北市婦幼警察隊長林子翔表示，上述案件是典型的跟騷案，犯嫌因為愛慕追求被害人，之前已經跟蹤過被害人，這次又再度反覆持續尾隨接近被害人，基本上已符合跟騷法4大要件中的「反覆持續、違反意願、性與性別有關、使被害人心生畏怖影響生活」。

林子翔指出，6月1日新法上路後，如果警方到場發現跟騷行為持續進行中，會依現行犯逮捕，使用凶器或危險物品進行跟騷，觸犯加重跟騷罪，屬於非告訴乃論罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金，警方在移送時也會建請檢察官聲押，而處理的員警也會開立書面告誡書，未來2年內若再有跟騷行為，被害人可向法院聲請保護令。

婦幼隊呼籲，民眾如果遇到跟騷行為，記得要立刻報警，在能力範圍許可下做適度的蒐證，例如用手機拍攝或錄下對方的不當舉動或聲音，或是把傳送的不雅訊息截圖保存下來，交給警方偵辦。

婦幼隊表示，6月1日即將要上路的跟騷法新北市警局已做萬全的準備，呼籲民眾對於跟蹤騷擾的違法行為都能勇敢站出來說不，新法上路後，警方絕對會嚴格執法，充分保護民眾都能免於受到跟蹤騷擾。