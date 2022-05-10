美股大跌拖累，台股今日開低一度大跌超過300點，失守萬六關卡，但在散裝輪族群啟航、權值股漸往上拉，光電及IC設計族群多頭強勢表態下，跌幅漸漸收斂指數翻紅，終場小加權股價指數收在16061.7點，上漲12.78點，成交值2560.82億元，OTC指數收在192.34點，上漲1.35點，成交值為590.33億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股指數今日一度破萬六後，在權值股漸漸止穩下，指數出現反彈，但整體量能並沒有加，可以看出市場惜售心態濃厚。後市需要觀察美股表現、電子產業Q2供貨情形，短線若想反彈轉強，需要改變5月均線下彎的危機。

盤面上，台積電一度面臨500元保衛戰，終場收在518元，為1年4個多月新低下跌0.38%；IC設計上演跌深反彈，創意(3443)收在497元，上漲6.65%；世芯-KY(3661)、晶心科(6553)收盤漲幅都逾4.5%；台勝科(3552)跌深反彈，收在213元，上漲5.45%；散裝航運多頭人氣強勢，今由慧洋- KY(2637)領漲，收在101元，上漲0.5%，裕民(2606)收在64.7元，上漲25.4%，四維航(5608)、正德(2641)收漲1~2%。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，中國大陸新冠疫情嚴峻，官方維持清零政策的基調不變，電子重鎮採封鎖措施，經濟產出以及產品交期遞延情況可能加長，物流持續卡關，進而影響全球相關產出，並推升歐美通貨膨脹，經濟成長短期有下修風險，全球投資信心與風險情緒皆受影響。

受終端消費下修、全球經濟成長預期下調及通膨議題影響，張圭慧認為，台股也難以置身事外，短期波動加大，但在穩健的基本面支持下，台股仍為亞股首選，未來市場回升將有利如半導體等利基產業表現。