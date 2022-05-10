聯合辦公園區門前人行道30多年前種植30多棵大王椰子樹，已長到5、6層樓高。（參山處提供／盧金足台中傳真）

6樓樓高的大王椰子樹，枯葉落下有如凶器恐傷及行人學童安全。（參山處提供／盧金足台中傳真）

中央多個單位設在台中市霧峰區的聯合辦公區門前人行道，6樓樓高的大王椰子樹，枯葉落下有如凶器恐傷及行人學童安全，為避免落葉傷到霧峰國小學童及行人的安全，每年請吊車雇工將葉子層綁縛，但葉子仍成長掙脫綁縛，造成無法預期的掉落危險，該園區決定31棵椰子樹全部移除。

交通部觀光局參山國家風景區管理處表示，14日將封閉部分車道，進行兩天椰子樹移除作業，參山處請過往車輛及行人特別注意施工路段小心慢行。

參山處表示，聯合辦公園區門前人行道30多年前種植30多棵大王椰子樹，已長到5、6層樓高，除了無法預期的落葉傷人危險，部分椰子樹根部腐朽，可能因強風造成倒伏，平均將近20公尺高的樹體，恐危及民眾生命安全。

參山處強調，多名台中市民代關心椰子樹的安全隱憂，邀集園區單位國民教育署及參山處研商會勘移除可行性，參山處邀請台中市政府、區公所及里長等在地鄉親研商，大致認為樹齡老化、樹根腐朽、樹高逾6層樓，有傾倒之虞。

因應颱風季節來臨，宜提早予以移除，由於市府並未將大王椰子列為保護樹種，目前樹體過高移植也難存活，決議將31棵耶子樹全部移除。

參山處長曹忠猷表示，未來將新填沃土，以現今盛行的複層種植手法，重新整理規劃樹叢花圃，上層種樟樹等喬木，中層是具觀賞性的杜鵑、六月雪，下層草皮採用佛甲草等，視覺上有多層次享受，提升用路人安全，營造舒適的空間氛圍。

移除施工作業14、15日兩日周末休假日進行，中正路從學成路到民生路的路段，自上午8時到下午5時進行慢車道交通管制，施工期間公車站「教育部國教署」暫停上下車，建請民眾在前後站「霧峰國小」、「霧峰郵局」上下車，靠近施工區的用路人，請依照交管人員指示，注意安全。