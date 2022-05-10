國內房仲龍頭企業信義房屋，近年積極轉型為「居住生活服務提供者」，除了核心的中古屋買賣仲介，更跨大服務領域到居住生活產業；為提高轉型所需動能，今年也到台大、政大、清華、成功、中山等大學招募菁英人才，釋出房仲業務、數位人才、總部儲備幹部等多元職缺，大幅提升集團的人才密度。其中，針對房仲業務新鮮人的薪酬福利設計毫不手軟，首創轉職金五萬補助、提供前6個月保障月薪5萬元，還規劃近百堂教育訓練、外訓及購書等補助；此外，疫情嚴峻下，信義房屋也為第一線房仲業務開發許多數位工具，如AI智能配案等，無論房仲業務或買賣雙方，都能更有效、更精準互動。

信義房屋日前針對90後的Z世代業務人員進行調查，想了解新鮮人找工作時最看重哪些事？調查結果顯示，4成受訪者在意薪資福利，2成受訪者希望在工作中實現自我價值，另各有1成在意企業品牌形象、產業前景。由此可見，「高薪高發展」依舊是社會新鮮人最期待雇主端出的牛肉。

對此，信義房屋針對新入職的房仲業務，祭出前6個月保障月薪5萬元，並首創30天工作鑑賞期，如果期滿不適應，還加發5萬元轉職金，讓新鮮人無痛轉換職涯；此外，無論是仲介或幕僚，均享有具有競爭力的福利制度，包括公司固定發放每年稅後營業利益1／3給同仁作為年終獎金、買賣房地產服務優惠、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」等。

職涯發展部分，信義房屋提供近百堂教育訓練課程與外訓補助，新鮮人也可利用信福幣自行購書、購買線上學習課程等。此外，也提供透明的升遷管道，包括定期選拔店主管、區主管。

特別的是，信義房屋近年也開發許多數位工具，包括AI智能配案、不動產說明書電子簽章、DINDON智能賞屋等，以數位賦能方式，替第一線業務員增添工作助力、更精準協助買賣雙方客戶。

信義房屋八德豐德店專案經理周彥廷畢業自成功大學機械系，初入社會第一份工作，就是加入信義房屋，入行至今近6年。他說，當年找工作除非到科學園區工作或具有碩士學歷，否則很多機械相關職缺起薪不算高，而信義房屋房仲業務提供保障月薪5萬元，於是興起挑戰念頭。

周彥廷認為，很多人都說業務工作「沒有門檻」，但其實在學階段，沒有一個科系或專門的學科教導「如何做業務」，所以要在入行後才有機會學到業務專業及技能；換言之，若公司能提供穩定的月薪保障，同時又有系統性教育課程讓新鮮人無後顧之憂學習，對於剛入行的業務人員是很大的助力，這也是自己選擇加入信義房屋且一待就是多年的主要原因。

而為招募更多菁英人才加入，信義房屋預計於5月22日、5月28日針對今年應屆畢業生舉辦兩場次線上工作說明會，除邀請畢業自優秀國內外大學或研究所的同仁現身分享互動，也會安排體驗遊戲、抽獎等。