國內本土確診案例和死亡人數不斷攀升，資深媒體人陳文茜今天引用台大公衛教授詹長權的說法，比較台灣和新加坡的不同，新加坡從去年夏天就提前做了很多基礎工作，今年以來40歲以下新冠死亡案例是零，她呼籲及早檢討「現在少做了什麼？」以最終建立一個尊重生命同時不被病毒打倒的共存社會。

對於這波疫情，詹長權在臉書表示，台灣在疫情流行開始就傳出Covid-19引起的兒童、青壯年、年輕孕婦死亡和新生兒死產的不幸事件，讓國人看到Omicron是一株比較不嚴重的新冠病毒，但是在老年人、有基礎疾病者、懷孕者、沒打疫苗者（特別是小學以下的幼童和嬰兒）還是會產生重症和死亡。

他說，Omicron強的傳播力造成每日新冠確診數在所有年齡層都快速增加，對醫院所有科別都產生極大的醫療負擔。輕重症分流是降低新冠死亡率的重要防疫措施。

他比較今年以來台灣周邊的新加坡、香港、日本等幾個經歷Omicron流行的國家和地區的經驗，在40歲以下新冠死亡方面，新加坡是0、日本是34、香港是51個案數，其中11歲以下死亡個案數： 新加坡是0、日本是3、香港是7。台灣從4月1日到5月6日為止40歲以下新冠死亡人數有4案、11歲以下死亡個案數有1案。

詹長權說，新加坡從去年夏天就開始轉變，將Covid-19視為流感，提前做了很多基礎工作，沒有出現任何兒童死亡。他們逐步建立了從家庭中恢復的計劃，並發出指示，為留在家中的人們提供適當和及時的醫療建議，保留了重症醫護能力以便可以治療最需要的人。

他說，在與Covid共處的過程中，台灣正在適應迅速變化的形勢，只要政府加強措施鼓勵老年人接種疫苗，限制未接種疫苗的長者參加擁擠的聚會，並提供他們更多醫療上的援助，想辦法讓他們在家中接受疫苗接種，快速展開5-11歲兒童的新冠疫苗接種和提升第三劑疫苗加強針的接種來提高全民的免疫力，我們就有時間和空間，在疫情持續升溫時推動方便快速且頻繁的篩檢來做檢傷分類的起點。

詹長權認為，透過以在家康復為核心的輕重症分流和醫療分級，把醫院治療病人的醫療量能維繫住，用充足的抗病毒藥物和抗體藥物來落實新冠肺炎分流分級照護。做得到這些與病毒共存的防疫配套措施，台灣就有可能讓未來幾個月的新冠疫情期間，不會再有40歲以下的死亡案例發生，將大流行控制在社會各界可以接受的風險水平。

陳文茜也引用詹長權的看法表示，重視生命，但也要與病毒共存，我們該做什麼？現在少做了什麼？陳文茜列舉新加坡的作法：從去年起長期規劃，建立家庭與醫療體系的連結，避免造成醫療崩潰；老人家疫苗接種率，登門拜訪，親自服務，達到9成，青少年接種疫苗至7成，快速引進BNT兒童疫苗接種；限制不施打疫苗者參與大型聚會；篩檢劑足，且不停普篩。

她說，新加坡的提前準備，最終建立一個尊重生命同時不被病毒打倒的共存社會。「只要官員及民眾一起都有心，有一天台灣也可以做得到」。