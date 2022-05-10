九澤CP在〈偷走你的心〉MV中，大談警匪戀。（滾石唱片提供）

九澤CP在〈偷走你的心〉MV中，大談警匪戀。（滾石唱片提供）

九澤CP在〈偷走你的心〉MV中，大談警匪戀。（滾石唱片提供）

陳零九與邱鋒澤所組成的「九澤CP」，5月9日上架新歌〈偷走你的心〉，更特別找來陳零九的正牌女友呼呼驚喜客串，飾演負責偵訊兩人的女警官，三人演起戲來展現超高專業度，完全沒有笑場。

邱鋒澤直問呼呼：「在旁邊會覺得嫉妒嗎？」沒想到呼呼秒回「不會」，笑翻現場眾人，陳零九也說因為跟呼呼互看好像會笑場，所以有刻意的不互動。邱鋒澤更在一旁開玩笑補充：「他們為了籌備這個戲，已經7天沒講話了！」

「九澤CP」2019年首張單曲〈天黑請閉眼〉發行至今已滿3年，兩人選在三週年的當天上架新歌〈偷走你的心〉，他們這次創作過程是歌名、歌詞、MV同步一起構想的，也因為之前已經做過蠻多傷心的情歌，所以這次想做點節奏感重一點的、比較調皮好玩的歌曲，便想到警察抓小偷的概念，於是直接訂出歌名就叫〈偷走你的心〉。

MV與新銳導演李小忍合作，陳零九與邱鋒澤大展演技，上演了一場小偷與警察相愛的故事，由陳零九飾演小偷、邱鋒澤飾演警察，而小偷最終竟偷走了警察的心，畫風嚴肅又搞笑，不只有兩人對視充滿粉紅濾鏡、甜蜜又害羞的情境，也夾帶了許多帥氣動作戲，邱鋒澤表示：「這個劇本算是很夢寐以求，因為一直很想演演看警察，帥氣拿槍的戲。」

而陳零九也表示：「MV整體都很有趣、有喜劇的感覺，有點像以前看周星馳、周潤發所演的港片，加入了很多我們喜歡的元素。」雖然拍攝長達12個小時，片場笑聲不斷，拍出來的成果也讓大家都很滿意，他們表示：「這次想跟以往的感覺不太一樣，希望粉絲們會覺得開心、有被娛樂到。」也笑説這個組合的MV可能只會越來越荒謬，大家可以多多期待接下來的週年。