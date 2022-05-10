日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki）10日表示，日本將與美國以及其它G7(7大工業國)成員密切溝通，討論日圓劇貶時，可採取的因應之道。

日圓在10日亞洲早盤中，與美元匯價約在130上下游走，還是沒有完全脫離20年新低區。日圓匯價愈來愈低，也代表日本民眾的生計壓力愈來愈大。因此，日本財務大臣指出，穩定的日圓匯率很重要，近期劇貶的走勢不太好。

匯銀人士觀察，可能日本政府發現日圓還是沒有明顯反彈，所以又開始出來口頭干預匯價，至於現在的舉措也跟前幾次如出一轍，沒什麼變化。假如真要進場阻貶的話，不是說做就馬上可做。而且，要先與其它國家打過招呼才行。

據悉，G7各國已同意由市場決定匯價，但波動已大到對經濟成長有負面影響的話，身受其害的國家可以相互商議應對措施，同時，也可以在匯市進行干預行動。

但是，日本為了拚經濟，到現在還是實施超寬鬆貨幣政策。相較於歐美大國，則是紛紛祭出升息大旗，來對抗來勢洶洶的通膨大軍。因此，在利率政策相左下，日本與它國的利差也會愈來愈大。

由於日本央行偏好日圓弱勢，同時當地出口也曾因日幣走貶而受惠過。無奈近期貶過頭，讓日本被大漲的進口燃料以及原物料壓得是喘不過氣來。因此，市場猜測日本央行應會先放寬長期利率0%的波動區間，或許可稍減緩日幣短期急貶所帶來的壓力。