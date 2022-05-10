全球戶外機能服飾大廠光隆(8916)今(10)日召開法說會，董事長詹賀博表示，受惠於遞延需求出貨與產品組合優化等效益，第一季營收與淨利雙創同期歷史新高，尤其是戶外機能服飾，預估貢獻2022年的營收將較去年大幅成長超過30%，並帶動成衣事業部營收在未來5年均以雙位數成長。

詹賀博表示，將持續以成衣事業為發展重點，本年度第一季相關營收佔比已經首度超過5成，目標未來5年內將達到7成，其中，會以高毛利與高技術門檻的戶外機能服飾為發展主軸，過去5年，光隆戶外機能服飾的第一季年複合成長率(CAGR)高達26.5%，截至2022年第一季為止，戶外機能服飾佔成衣事業部的營收比重已成長到約5成。

詹賀博認為，在全球各國陸續解封下，市場對於戶外機能服飾的需求將持續大幅成長，根據知名市場調研機構Euromonitor的估計，未來3年全球戶外機能服飾市場規模的年複合成長率將超過8%，而戶外機能服飾佔比的拉高，將可為光隆帶來下列3項好處：一、降低營收受到季節性效應影響；二、提高公司獲利能力；三、持續研發與生產高技術門檻的產品，可強化競爭優勢。

此外，由於品牌商近年加速發展DTC(Direct-to-Customer)的銷售模式，更加重視產品的獨特性及功能性，因此對於代工廠生產技術的要求亦有所提升，在此趨勢下，光隆由於長年耕耘於生產技術複雜的產品，將更能獲得品牌商的青睞。

有鑑於此，詹賀博預期2022年戶外機能服飾營收將較去年大幅成長逾30%，並帶動成衣事業部營收在未來5年以雙位數成長；此外，戶外機能服飾的成長，也將進一步帶動毛利率、營業淨利率、淨利率的提升，因此，未來獲利的成長幅度可望進一步超越營收成長幅度，並為穩定的股利配發政策注入一劑強心針。

光隆第一季合併財務報告，在成衣事業部第一季相較去年同期成長超過75%的帶動下，合併營業收入為新台幣21.1億元，合併稅後淨利為1.45億元，均創同期歷史新高，與2021第一季相比，分別成長25%與219%，增長主要受惠於全球陸續解封下對於戶外運動服飾需求的大量增加、2021年第三季越南廠停工的出貨遞延，以及小型成衣廠受疫情影響的轉單效應。

此外，受惠於高毛利的戶外機能服飾的營收佔比增加、首度超過5成，利潤率亦有不錯表現，毛利率及營業淨利率達為13.3%與5.5%，均創同期歷史新高，淨利率達6.9%，創同期歷史次高，僅低於2021年第一季，然扣除2021年一次性業外收入影響，今年度第一季仍為同期歷史新高。