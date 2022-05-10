韓國總統尹錫悅今天正式就職，妻子金建熙也首次以第一夫人身分亮相，前任總統文在寅、保守派前總統朴槿惠，以及包括三星電子副會長李在鎔在內的5大企業代表等都出席這次就職典禮。

韓國第20屆總統就職典禮今天在位於首爾市汝矣島的國會大樓前進行，穿著黑色西裝、打上天藍色領帶的新任總統尹錫悅首次與妻子金建熙出席公開活動，從一早參拜行程就陪伴在尹錫悅身邊的金建熙則換下黑色套裝，穿著一襲白色套裝出席就職典禮。

在尹錫悅與沿途民眾擊拳問候時，金建熙也在一旁頷首示意，但可能因緊張，臉上鮮見笑意。金建熙在尹錫悅參選期間爆出過去履歷造假、涉嫌操縱股價等醜聞，讓她在尹錫悅競選期間及當選後格外低調。近期針對金建熙擔任第一夫人職務的民調顯示，超過6成民眾希望她低調扮演好賢內助角色。

尹錫悅夫婦與文在寅夫婦問候時，金建熙先向文在寅行90度鞠躬禮，文在寅也予以回禮。

金建熙同樣向穿著一襲寶藍色套裝的前總統朴槿惠鞠躬問候。朴槿惠今天座位被安排在尹錫悅及文在寅夫婦後排正中央，就職典禮結束後則由金建熙負責護送朴槿惠至座車前，尹錫悅也在文在寅夫婦座車離開後，走向朴槿惠座車送行。

除兩名前總統外，今天就職典禮也邀請多名前總統家屬到場，包括仍在獄中的前總統李明博妻子金潤玉、已故前總統全斗煥妻子李順子、已故前總統金大中次子金弘業、已故前總統金泳三次子金賢哲、已故前總統盧泰愚兒子盧載憲等。已故前總統盧武鉉妻子權良淑則因健康問題未出席。

今天貴賓席中也能看到韓國商界巨頭蹤影，包括三星電子副會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、樂天集團會長辛東彬等5大企業掌門人與6大經濟團體首長等。

文在寅2017年就任時為盡快接手總統職務，只舉行簡單的宣誓儀式，這次是朴槿惠2013年就任以來，韓國時隔9年盛大舉行總統就職典禮。朴槿惠就職時，商界代表包括現代汽車、LG、浦項鋼鐵、韓進集團會長出席，三星、SK及樂天集團則以海外出差等理由婉拒邀請。

韓聯社報導，尹錫悅政府這次也罕見邀請商界人士出席外賓晚宴，可能是為展現新政府對活化經濟、消除貿易壁壘等決心。（編輯：陳惠珍）1110510