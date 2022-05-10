牽動東區供電穩定的松湖超高壓變電所送審10年，北市遲遲不放行，不過身兼台電董事長的經濟部次長曾文生今天給出好消息，近期他有帶隊拜訪市長柯文哲，對方有給出正面回應。接下來台電會先把前端工作做好，期望今年底把建照拿到。在此之前，會先於2023年底前做一個臨時供電站，在松湖完成前先替代小量供電。

位於內湖基河國宅旁的松湖超高壓未興建前，東區用電全靠汐止超高壓變電所分配，但該所變壓器早已經「超載」，導致台北就有21件大型工商新案件因此無電可配，甚至未來捷運汐東線完工運行恐都受影響。

曾文生今天上廣播節目接受專訪，談到松湖超高壓進度時，表示他近期有拜會柯文哲，他有給出正面回應，所以這件事已經開始往前走了。接下來要走行政程序，第一件事希望把變電站室內化，先申請都更，接下來拿建照。台電有誠意走，會把前端工作做好，期待今年把建照拿到。

對於地方溝通工作，他強調，一直都有做，松湖是選在一個河岸堤防邊，中間距離90米，與民宅的距離在台北市來講是最遠的。

不過松湖即使通過，要完工最快要得等到2029年，短期東區供電危機如何化解？曾文生表示，台電會先做臨時變壓站，明年底後年初開始供電，小量來做調節。