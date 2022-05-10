縣文化局期待《金門文化獎》得主在專業領域的精湛成就，對新生代帶來啟發和示範作用。（李金生攝）

《金門文化獎》主題燈廊的規畫表彰大師們的成就和對故鄉的貢獻。（李金生攝）

已辦理6屆的《金門文化獎》為地方藝文增添精采，縣文化局以歷屆22位得獎人的事蹟為主題，在中正國小圍牆規畫人物看板燈廊，表彰大師們的成就和對故鄉的貢獻，也期待他們成為後輩學習的好榜樣。

《金門文化獎》的得獎人有第1屆國寶級藝術大師李錫奇、第2屆南管藝師洪天映、石碑鐫刻技師張再興、土木作脊技師莊西勢、大木技師翁水千、島鄉文學作家陳長慶等5位、第3屆糊紙達人翁文標、土木匠師李清海、雕刻匠師李換生、書法大師張奇才、傀儡戲師蔡甲庚等5位、第4屆糊紙達人翁文林、傳建匠師沈富春、書法大師洪啟義、文史作家林馬騰及書畫大師陳素民等5位、第5屆土水瓦作匠師梁瑤望、傀儡技師道法技藝楊土金及文史創作家李福井等3位、第6屆選出南管藝師陳金潭、詩書畫三絕許水富及版畫大師黃世團等3位得主。

縣文化局長許績鑫指出，《金門文化獎》主題燈廊的規畫在表揚這些長期對金門文化有貢獻的傑出文化人，期待他們在專業領域的精湛成就，對新生代帶來啟發和示範作用。