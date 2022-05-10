女性身體容易缺鐵，因此不少長輩常叮囑，若缺鐵應多吃葡萄或櫻桃，但真的是如此嗎？外科醫師江坤俊提醒民眾，其實葡萄與櫻桃屬於植物性鐵，不僅鐵質含量低，而且吸收率也不高，若身體因缺鐵出現頭暈及心悸等問題時，最好補充動物性鐵。

外科醫師江坤俊在YouTube頻道《江P醫件事》提到，若出現頭暈、心悸、注意力不集中，或是早上起床發現床頭旁有一堆頭髮時，意味身體缺鐵，因為血紅素含有許多鐵，用來攜帶氧氣，若身體缺鐵，就表示血紅素不夠，運送至身體各部位的氧氣自然也不足，當器官的氧氣不夠時，運作與功能自然也會受到影響，容易出現疲倦感，心肺功能也會變差，走路就容易喘，造成所謂的缺鐵性貧血。

江坤俊醫師指出，「女性、長輩及3歲以下孩童」都屬於容易缺鐵的族群，因為女性每個月都有月經，容易造成缺鐵問題，而老人家為了健康，吃東西會減少肉類攝取量，甚至是改吃素，而且年紀大也會造成腸胃功能不佳，導致吸收不良，因此就容易缺鐵，而3歲以下的幼童若只喝母乳，也容易有缺鐵狀況，因為母奶內的鐵成分較少，建議除了喝母乳外，還要額外補鐵，而且小朋友容易拉肚子，也會影響吸收力。

此外，每當身體的鐵不夠時，很多長輩都會建議，要多補充櫻桃或葡萄，但江坤俊醫師表示，這其實是謬誤，類似以形補形的概念，因為鐵又分為「動物性鐵跟植物性鐵」，櫻桃與葡萄屬於植物性鐵，不僅含量不高，而且吸收力僅3%-8%，而肉類屬於動物性鐵，吸收率達25%-38%，因此當身體出現貧血缺鐵狀況時，建議民眾應補充動物性鐵為佳。

江坤俊醫師最後推薦，除了補充鐵質外，也要多攝取維生素C，能夠幫助鐵質吸收，同時要留意，避開影響鐵質吸收的行為，例如飯後不要立刻喝咖啡或茶，至少吃飽飯後30分鐘到1小時再飲用，而缺鐵雖然是普遍現象，但若狀況嚴重，恐會影響全身氧氣的運作及能量轉換，民眾千萬不要忽視缺鐵問題。