南部某醫護專校委外校車司機楊國卿，2009年懷疑交往的孫姓女學生另結新歡，相約談判後爆發肢體衝突憤而勒斃孫女，藏屍汽車旅館房間床下，最高法院2010依殺人罪判處楊國卿有期徒刑18年，褫奪公權6年確定。楊國卿入監服刑後，法務部矯正署日前核准其假釋案。

2009年2月間，高雄市小港區一家汽車旅館清潔人員打掃客房時，發現床下黑色塑膠袋裝有具女性裸屍，檢警調查後，查出死者是孫姓專校生，且案發後還有13對偷情男女在床上纏綿，其中有人當時感到頭痛草草了事，待警方詢問才知床下藏屍，引發這些民眾極度恐慌。