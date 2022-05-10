一名陳姓男子透過網路認識一名楊姓上海女子，即使對方表明當時已有身孕且還有一個私生子，但陳男仍執意要與她結婚。未料楊女婚嘔取得在台居留證後，就拒絕與老公嘿咻，還還嫌老公錢賺得少要鬧要離婚；陳男多次晚間看到妻子穿著清涼外出，事後鈽彈發現妻子賣淫，甚至遭警方查獲，一怒下提離婚並求償百萬，一審法官判楊女須賠30萬元，經上訴後，高院法官認定楊女不該以性交易方式破壞婚姻圓滿，判她須賠陳男30萬元定讞。

根據判決，陳男與楊女雙方在網路認識，於民國100年6月於上海見面後遠距交往，楊女明確表達在大陸育有1名私生子給母親代養，當時又因有孕在身，必須為小孩找個爸爸，於是透過相親與另一名男子結婚，後來對方後悔，所以已經離婚。

但陳男卻為愛展現寬容並不在意，雙方事後順利結婚。但楊女來到台灣後，再老公飲料店上班，卻常無故不到職與陳男爭吵，生活費用及家庭支出仍由丈夫負擔，直到106年7月19日取得長期居留證後，開始拒絕與老公嘿咻，還不斷索取金錢，並指責陳男賺錢不夠，吵著要離婚，事後楊女開始上傳一些穿著清涼暴露的自拍照發至微信朋友圈，陳男懷疑妻子似乎經常半夜外出賣淫，於是深入

經陳男發現，老婆在民國108年9月25日、同年11月8日，老婆疑似在旅店從事賣淫，並於109年1月1日發現老婆又在從事性交易行為時被查獲，破壞婚姻共同生活之圓滿、安全及幸福之權利，已造成他精神上受有相當之痛苦，因此求償30萬元。

根據法院調查，楊女於109年1月遭警方查獲再高雄市某家旅館，與一名吳姓男子性交易，雖然楊女否認性交易，強調是王男給她10,000元，要跟他聊天交友，但王男卻坦承兩人以發生性關係。且根據雙方簡訊內容，王男傳訊向楊女表示：「你的型我真的很喜歡，第一次可以不要那麼多嗎，10,000可以嗎...」、楊女答覆稱：「好。」一審認為楊女在婚姻關係存續中從事性交易，侵害陳男配偶權，判賠30萬元。

經上訴後，二審法官表示，楊女明知她與丈夫婚姻關係仍存在，仍與他人發生性交易行為，行為已侵害被上訴人配偶身分法益，情節重大，被導致丈夫受有精神上之痛苦，因此維持原判定讞。