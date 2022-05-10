外交部國際組織司司長吳尚年今日指出，APEC曼谷會議將於5月9日至22日舉行第二次資深官員會議和貿易部長會議，是APEC今年首次召開實體會議，行政院政委鄧振中將率團出席21日登場的貿易部長會議。

吳尚年指出，她也將以資深官員身份，參與18、19日舉辦的資深官員會議。

目前展開多項工作小組會議，討論人力資源發展、電信暨資訊以及建立有助於人員移動的安全通道議題。

第二次資深官員會議，延續2月第一次資深官員會議的討論，聚焦泰國擬推動的優先領域，包括設定有助於達成亞太自由貿易區的工作計畫、推動APEC區域安全且緊密的跨境移動，以及設定有助於達成生物、循環及綠色經濟（BCG）曼谷目標內涵。

我國政府已經宣佈2050淨零排放路徑及策略，與APEC正討論的BCG目標一致，將適時在會議中與其他會員分享我國淨零碳排政策。

貿易部長會議將安排與APEC企業諮詢委員會代表對話，聆聽企業界對於在後疫情時代推動亞太自由貿易區的看法，並討論APEC如何支持多邊貿易體系，以及有助於經濟復甦、重啟貿易投資，以及人與人連結的相關措施。至於我國的與會情形以及之後陸續召開的其他APEC部長級會議，外交部將適時提供相關資訊。