小樂為演唱會拍攝全新視覺海報。（寬宏藝術提供）

小樂為演唱會拍攝全新視覺海報。（寬宏藝術提供）

小樂吳思賢暌違５年，宣布將於6月18日於華山Legacy舉辦 TOP OF LOVE 小樂吳思賢 2022演唱會。他迫不及待表示因疫情關係去年預計要演出的專場取消，這次能夠再有機會唱歌給大家聽，真的非常珍惜也很期待。小樂透露演唱會當天會準備特別驚喜要送給一路以來支持他的粉絲們，也表示很久沒見到大家，很期待這一天到來。

2022年開始小樂每月發表一首單曲，許多粉絲都在期待能現場聽到新歌，對此他透露：「這場演唱會現場一定會帶來新歌演出，還有除了新歌都會表演之外，粉絲們喜歡的經典歌曲，全都會重新安排準備，希望展現出全新的歌手小樂，帶給大家更不一樣的體驗與感受！」

小樂也直呼其實心情很緊張，但一定會做足準備也會積極安排練唱，就是要在現場帶來最好演出，讓歌迷朋友都能留下難忘的一晚，也看見不一樣的自己。他這次特別將演唱會主題取名為TOP OF LOVE，就是以小樂的粉絲名字Lover延伸出來的，票價訂在$1314也象徵著希望能與粉絲一生一世，連海報都特別以由上往下的視角拍攝，為的就是要讓粉絲有零距離的感受。

被問到是否有準備特別的驚喜，小樂說：「為了這次睽違已久的演唱會，我特別寫了一首〈Lover〉要獻給一路以來支持的粉絲們，希望大家會喜歡。」

此外，當天還有令人意想不到的橋段，小樂將在演唱會當天曝光以小樂名字延伸的品牌，分享一些小驚喜要給現場的粉絲朋友們收藏，讓樂粉們興奮表示真的迫不及待要走進小樂的音樂世界裡。小樂演唱會門票將於5月11日下午14點開賣，請洽寬宏售票(Kham.com.tw) 萊爾富、OK便利超商。