全台確診人數大增，有確診民眾反映自己符合用藥條件，但問了數家醫院都無法取得口服抗病毒藥物，中央流行疫情指揮中心今天表示，昨天單日領用819份輝瑞口服藥Paxlovid，為歷來最高紀錄，其中396份是開立給居家照護者，顯示目前已有打通開藥送藥流程。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，近來兩款口服抗病毒藥物使用有明顯成長，過去一周每天領用人數約100上下，昨天一口氣就開出819份Paxlovid，以及218份莫納皮拉韋（Molnupiravir），算是歷來單日人數最高。

目前Paxlovid已配發至全台核心藥局及衛星藥局，羅一鈞指出，昨天開立的819份當中，有423份由醫院開立，包括醫院負責的集中檢疫所，另外396份則是由核心藥局及衛星藥局，由透過藥局到宅送藥或家人帶領。

有確診者反映「健康益友App」顯示5月12日才可使用，羅一鈞說明，先前指揮中心公布居家照護視訊診療及開立口服藥物流程，但後來了解各地方政府居家照護團隊已經成形，而且運作蠻順暢的，所以由團隊了解重症風險因子在開藥，搭配社區送藥系統來調劑和送藥。

至於有民眾反映自己找了多家醫院才順利取得口服藥，陳時中昨表示會親自了解。他今天說明，經詢問該病人可能還沒接上管理系統和團隊，病人拿到PCR陽性時間比較早，大約晚了一天多才接上照護團隊，因此自行尋找醫療資源，「整體問題要改善，怎麼樣把PCR陽性個案及時轉到團隊，時間要縮短。

羅一鈞表示，目前已經打通開藥到送藥的流程，但還是有些環節努力調整簡化，今天早上已發新公文，即日起簡化開立表單流程，免填4項文件，包括病人治療同意書、藥物申請暨領用檢核表、口服抗病毒藥物領用切結書、病人治療紀錄表。

羅一鈞說明，由於遠距醫療很難填紙本同意書，因此開放針對居家照護者，可以病歷加註知情同意相關字樣，代替紙本同意書，至於醫院、集檢所確診者，仍要有填寫程序，但可自製同意書格式，不限定用疾管署版本，方便醫師操作。

有確診者反映「健康益友App」顯示5月12日才可使用，羅一鈞說明，先前指揮中心公布居家照護視訊診療及開立口服藥物流程以健康益友App為優先管道，但後來了解各地方政府居家照護團隊已經成形，對於責任區的病人最清楚，進行初次評估重症風險因子後開藥，再搭配社區送藥系統來調劑和送藥；民眾待衛生局列入居家照護體系後，可透過居家照護團隊諮詢及開立口服抗病毒藥物。