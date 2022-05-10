苗栗縣今天確診分布圖。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗國3生下周起暫停實體課程1周。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗今天10日新增新冠肺炎本土確診523人，確診數創新高，縣府衛生局呼籲，目前匡列居隔者僅有同住家人，有接觸風險者請自行採買快篩檢驗。

衛生局指出，今天確診者男性290位、女性233位，年齡分布1歲以下到88歲，地區分布為竹南鎮110例、頭份市105例、苗栗市89例、苑裡鎮41例、通霄鎮33例、後龍鎮32例、公館鄉24例、大湖鄉21例。

20例以下的為銅鑼鄉13例、造橋鄉13例、三義鄉12例、南庄鄉7例、頭屋鄉6例、三灣鄉5例、泰安鄉5例、卓蘭鎮4例、獅潭鄉3例，所有確診者已分別安排就醫住院、集中檢疫所或加強型防疫旅館治療及申請居家照護方案。

衛生局委請醫療團隊開設4個社區PCR採檢站，請持快篩陽性者或有症狀者可前往篩檢，昨天9日4個社區PCR常設篩檢站共採檢566人，其中陽性197人、陰性369人，陽性率達34.8％。

衛生局張蕊仙局長說，今天確診案已超過500人，目前疫情仍以職場、校園群聚、家庭群聚等為主。徐耀昌縣長表示，目前確診個案是由衛生局收到通報後進行疫調，再依據分流收治原則安排住家居家照護或加強型防疫旅館、醫院進行隔離或治療。

衛生局指出，感染者症狀多為輕症，在家中的輕症者，在居家照護期間，請補充水分、盡量臥床休息，並觀察自身症狀變化。

若出現喘或呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚嘴唇或指甲床發青、無發燒 (體溫 ＜ 38℃)之情形下，心跳每分鐘大於100 次分鐘、無法進食、喝水或服藥、過去 24 小時無尿或尿量顯著減少，可以由同住親友接送或自行前往（不可搭乘大眾運輸工具）就醫，關於電子圍籬後續再補通報即可。