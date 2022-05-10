台中市長盧秀燕10日主持市政會議時表示，根據環保署統計，台中市今年1至4月的空品不良累積天數為6天，是近8年同期以來最少，強調市府將持續關注空品，加強監測、稽查、避免空汙，努力維護空氣品質。

盧秀燕表示，市府重視空氣品質，環保局提出藍天白雲行動，依短、中、長期計畫進行空品整治，並成立跨科室專案稽查小組，以科學儀器深度稽查，督促業者確實操作汙染防制設備，也盼透過數據來檢核專案成效，藉以持續精進和努力。

根據環保署數據統計，台中市今年1月至4月，PM2.5平均值為17.0微克，低於全國平均值17.9微克，創下空汙季歷史新低；另外，今年1至4月空品不良（即AQI指標大於100）累計天數為6天，相較去年同期減少10天，創下近8年來同期（1月至4月）空品不良日最少紀錄。

環保局表示，運用智慧監控及科技稽查方式管制空品汙染源，微型感測器監測數據、搭配氣象條件進行汙染溯源，導入稽查人員的經驗安排現場查核；查核時更運用紅外線設備、直讀式量測儀、空拍機等科學設備，讓汙染物無所遁形，有效改善空氣品質。

環保局指出，台中市對於空品改善的努力和成效，連續3年榮獲環保署績效考評特優，提醒各公私場所，應確實開啟汙染防制設備、維持設備的正常運作，以免受罰。呼籲各界響應市府各項管制作為，配合執行空品惡化防制措施，共同為空氣品質盡一份心力。